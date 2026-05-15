Monticelli Brusati:trovato con la cocaina in auto e in casa pronta per lo spaccio, arrestato.

La scoperta a Monticelli Brusati

Nel pomeriggio di ieri (giovedì 14 maggio 2026) i militari della stazione carabinieri di Passirano hanno messo le manette ai polsi ad un 44enne pregiudicato: l’uomo è stato trovato con una dose di cocaina in auto.

Ai domiciliari

Le perquisizione successive, estese all’abitazione del soggetto in questione, hanno permesso di trovare e sequestrare 44 dosi termosaldate di cocaina per un totale di 40 grammi, materiale per il confezionamento e 650 euro ritenuti provento dell’attività illecita, una carabina ad aria compressa.

L’uomo, si trova ora ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per la giornata di oggi (venerdì 15 maggio 2026).