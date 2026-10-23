Il soggetto è stato trovato con arnesi da scasso e con uno spray al peperoncino; sul mezzo era stata poi installata una targa falsa per eludere i controlli

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Monticelli Brusati: in due sullo scooter urtano un veicolo, passeggero trovato con arnesi da scasso.

A Monticelli Brusati

I fatti risalgono al pomeriggio di martedì 20 ottobre 2026 quando alcuni residenti del comune di Monticelli Brusati hanno segnalato alla centrale operativa della compagnia di Gardone Val Trompia due scooter T-Max che si aggiravano con fare sospetto nella zona. Le pattuglie sono riuscite ad individuare i due mezzi che, vista la presenza dei militari, hanno tentato la fuga.

Uno di questi, nei momenti concitati di fuga, ha urtato un veicolo che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia. Nell’impatto i due soggetti sono caduti a terra. Mentre però il conducente è riuscito a fuggire nei campi adiacenti, il passeggero, un 22enne uruguaiano, è stato fermato dai carabinieri.

La scoperta

Il giovane, perquisito, è stato trovato in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso ed uno spray al peperoncino (di libera vendita), tutto sottoposto a sequestro penale. Inoltre i militari hanno appurato che sul T-max era stata applicata una targa contraffatta per eludere i controlli da parte delle Forze dell’Ordine.