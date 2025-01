Monteisola, la tassa di sbarco dal primo gennaio sarà di 1,50 anche nei mesi invernali.

A seguito dell'annuncio da parte del comune di Monteisola non ha tardato ad arrivare la replica da parte di Legambiente. Che ha così commentato:

"A sorpresa il Comune di Monteisola ha annunciato che dal 1 gennaio la tassa di sbarco sull'isola costerà 1,50 euro, anche nel periodo invernale. L'imposta, adottata dal 2016 ha già generato qualche milione di euro (oltre seicentomila euro nel 2024). Spesi per la manutenzione delle aree pubbliche, la pulizia dei sentieri e materiale divulgativo, mai rendicontati ai visitatori - hanno spiegato da Legambiente circolo del basso Sebino nella persona di Franco Gangemi - Come tutti sanno, a Montisola è vietato l'uso delle automobili ed i cittadini si muovono da sempre prevalentemente con il loro ciclomotore da 50 cc. Un mezzo alimentato da miscela di benzina ed olio, che nelle ore più trafficate, lascia pesanti scie di PM 10 sulle strade frequentate dai visitatori a piedi e in bicicletta. Scooter e ciclomotori a due tempi producono gas di scarico con concentrazioni di composti organici volatili 124 volte più alte rispetto a quelle degli altri veicoli con motori a quattro tempi".

"Per la sostenibilità dell'Isola non basta qualche mini autobus elettrico. Una vera svolta sarebbe costituita dall'incentivazione all'acquisto degli scooter elettrici (chi necessita un motore più potente se ne pagherebbe la differenza). Una gara per l'acquisto di circa 600 scooter assicurerebbe il ricambio totale del parco isolano per una spesa di circa un milione e duecentomila euro circa. Sarebbe un biglietto da visita unico in Europa, come unica in Europa è l'isola. Parallelamente i due parcheggi di Carzano e Peschiera Maraglio andrebbero dotati di pannelli solari per assicurare la ricarica di energia pulita durante la sosta dei mezzi".