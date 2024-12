Monte Orfano: ritrovato il 69enne di Palazzolo sull'Oglio

L'uomo è stato ritrovato poco fa dall'altra parte del Monte Orfano.

Il 69enne era infatti partito da Cologne ed è stato ritrovato vicino alla zona dei laghetti di Erbusco. Al momento non si sa se abbia scavallato il monte stesso o se sia passato dai sentieri bassi. La squadra di ricerca si è portata sul posto dopo una segnalazione. Una volta confermata l'identità sono stati avvisati i famigliari e in questo momento lo stanno portando al Pronto Soccorso per degli accertamenti ma, dalle prime verifiche, sembra stia bene seppur un po' provato e spaesato. Nelle prossime ore si cercherà di capire come abbia fatto ad arrivare in quel punto e dove abbia trovato riparo durante la notte.

Le ricerche hanno visto un grande dispiegamento di forze, soccorritori, squadre di Vigili del Fuoco e della Protezione Civile del territorio che hanno lavorato ininterrottamente per trovarlo dividendo il monte in settori, battendo tutti i sentieri e passando al vaglio le immagini della videosorveglianza per intercettare i suoi movimenti.