Mondo dell'equitazione in lutto, si è spenta Nelly Pasotti

Comunità in lutto per la scomparsa di Nelly Pasotti, si è spenta nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 dicembre 2022.

Nata a Concesio, da tempo abitava a Castellazzo di Bollate nel Milanese dove ha gestito fino a quando la salute glielo ha consentito il Circolo Ippico di Castellazzo di cui era presidente. Si è spenta a pochi giorni da suo compleanno (avrebbe compiuto 73 anni proprio domani, venerdì 23 dicembre 2022) a causa di una malattia contro la quale combatteva da tempo. Si unì in matrimonio a Graziano Mancinelli, scomparso nell'ottobre del 1992: insieme all'attuale compagno Vittorio Orlandi ha portato avanti l'eredità del campione olimpico (a Monaco 1972). I funerali si terranno in forma privata.

Numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti appena diffusa la notizia della sua dipartita:

"Ho appena appreso che stanotte (tra lunedì 20 e martedì 21 dicembre 2022 ndr) è venuta a mancare la Signora Nelly Pasotti Mancinelli. Per quasi quattro anni ho vissuto a stretto contatto con lei e il Cavaliere Vittorio Orlandi ai quali devo tanto sul piano tecnico ma ancora di più su quello umano. Si può dire che vivevo con loro, a Castellazzo, e tutte le mattine erano le prime persone che vedevo, sempre prestissimo, lei in particolare si occupava dei suoi cavalli personalmente a partire dai box insieme alla fidatissima Anna… Per lei veniva sempre prima l’affetto e il rispetto per i suoi cavalli e solo dopo iniziava la componente agonistica, allora facevo fatica a capirlo oggi lo comprendo e lo condivido totalmente. I suoi consigli così come i tanti meritati rimproveri mi hanno insegnato tanto sul rapporto con i cavalli e con tutto un mondo. Ancora oggi a distanza di tanto tempo dalla mia esperienza a Castellazzo, continuo a capire e ad apprezzare sempre di più il significato dei suoi insegnamenti. Un forte abbraccio a tutta la sua famiglia e al Cavaliere Vittorio Orlandi. Buon viaggio Signora Nelly"

"Scompare oggi, nella sua amata Castellazzo, Nelly Pasotti Mancinelli una delle figure più prestigiose dell'equitazione italiana ed internazionale degli anni 60 e 70 del secolo scorso. A notizia appena arrivata, resti smarrito davvero e non sai davvero cosa dire. Ci sarà tempo per i ricordi ! Al dolore della famiglia e dei suoi cari, ci stringiamo tutti noi di Eques in un abbraccio affettuoso e sincero. Ciao, Signora Nelly, non omnis moriar. Nella foto, donatami dalla stessa Nelly in uno dei nostri incontri a Castellazzo, e perciò particolarmente cara, in azione allo CSI di Palermo 1966, in sella al suo grigio Barrymore Eustace".

"Il Consiglio di Fise Lombardia si stringe in un forte abbraccio al presidente Vittorio Orlandi e alla famiglia Pasotti Mancinelli per la scomparsa di Nelly avvenuta nella notte. Una notizia che nessuno avrebbe mai voluto arrivasse lascia nel mondo equestre un vuoto incolmabile. Ci mancheranno il suo dolce sorriso, i suoi preziosi consigli e la sua grande coerenza".