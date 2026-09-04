Molestie al bar, quarantenne denunciato a Ospitaletto

L’intervento della Polizia Locale è scattato nella prima mattina di venerdì 4 settembre 2026 al bar di Gallizioli, a Ospitaletto.

L’intervento della Polizia Locale

È iniziata con una richiesta di intervento arrivata da un bar di Gallizioli, a Ospitaletto, la vicenda che ha portato al deferimento all’autorità giudiziaria di un uomo di circa quarant’anni, di origine italiana. L’allarme è scattato nella prima mattina di oggi, venerdì 4 settembre, quando al comando della Polizia Locale è stata segnalata la presenza di una persona che avrebbe molestato alcuni presenti. Gli agenti intervenuti sul posto hanno raccolto la denuncia di due ragazze, che hanno riferito di essere state vittime di un’aggressione e di molestie da parte di un soggetto che, dopo l’accaduto, si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce. La pattuglia si è quindi messa alla ricerca dell’uomo, riuscendo in breve tempo a individuarlo. Il quarantenne è stato accompagnato al comando della Polizia Locale per essere identificato e per consentire agli agenti di ricostruire quanto accaduto.

Il riconoscimento attraverso le fotografie

Nel corso degli accertamenti, la ragazza che aveva denunciato l’episodio ha riconosciuto l’uomo attraverso un fascicolo fotografico. Un elemento che ha trovato riscontro anche nelle testimonianze raccolte dagli agenti: le persone presenti e ascoltate in relazione ai fatti avrebbero infatti a loro volta identificato il soggetto attraverso le fotografie sottoposte dalla Polizia Locale. Gli approfondimenti hanno inoltre evidenziato che sull’uomo risultano precedenti specifici per molestie, relative a episodi avvenuti negli anni precedenti. Un elemento che si aggiunge agli accertamenti compiuti nelle ore successive all’intervento e che sarà ora valutato nell’ambito del procedimento giudiziario. Al momento dell’intervento, inoltre, il quarantenne si trovava in uno stato di ubriachezza molesta. Anche questa circostanza è stata contestata dagli agenti al termine degli accertamenti.

Denuncia a piede libero

Terminata la fase degli accertamenti iniziali, la Polizia Locale ha informato il magistrato di turno dell’accaduto. In accordo con l’autorità giudiziaria, l’uomo è stato quindi deferito a piede libero. La vicenda passa ora alla Procura, alla quale spetteranno i successivi approfondimenti e gli eventuali provvedimenti nell’ambito dell’indagine. Gli agenti sono infatti in attesa delle deleghe per gli ulteriori accertamenti previsti dal cosiddetto «codice rosso», la normativa che disciplina le procedure relative, tra gli altri, ai reati commessi in ambito di violenza e molestie. Per l’uomo, oltre alla denuncia relativa ai fatti segnalati dalle due ragazze, è stata contestata anche la condotta legata all’ubriachezza molesta. Saranno ora gli ulteriori accertamenti disposti dalla Procura a consentire di chiarire nel dettaglio la dinamica dell’episodio e le eventuali responsabilità.