Molesta i pendolari e poi si spoglia nudo: denunciato

Prima ha molestato i pendolari nella stazione di Rovato, poi ha proseguito lo spettacolo (non richiesto) al Comando della Polizia Locale, spogliandosi completamente nudo. Un 40enne bergamasco è stato denunciato a piede libero per minacce e oltraggio.

Molesta i pendolari e poi si spoglia nudo

E' successo sabato 21 gennaio, nel primo pomeriggio, in pieno giorno. L'uomo, visibilmente alterato (probabilmente a causa dell'abuso di alcool e stupefacenti), ha iniziato a importunare i viaggiatori con battute volgari, apprezzamenti pesanti e anche richieste di soldi. Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Rovato che, vista la situazione, hanno condotto il 40enne bergamasco al Comando di piazza Garibaldi. E qui lo show è proseguito: l'uomo, infatti, si è spogliato completamente nudo.

Denunciato per minacce e oltraggio

Il comportamento del 40enne ha fatto scattare una denuncia a piede libero per minacce e oltraggio. Visto però che la situazione di alterazione perdurava e, anzi, peggiorava, con conseguenze sempre più imprevedibili e incontrollabili, è stato anche necessario allertare il 112. L'uomo è stato preso in carico dai sanitari e trasportato in ospedale.