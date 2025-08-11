Modifica la targa pensando di "fregare" la Locale (ma gli è andata male)

Rovato

Ora è scattata anche una denuncia, e difficilmente rivedrà la sua automobile

Ha pensato che sarebbe bastato modificare la targa della sua "Volvo" per mettere nel sacco la Polizia locale di Rovato e circolare liberamente nonostante la sua auto fosse sotto sequestro. Ma si sbagliava di grosso il quarantenne che domenica è finito (ancora di più) nei guai.

Sorpreso a circolare nonostante il sequestro

L'uomo - R.C, rovatese quarantenne - era già stato sorpreso nei giorni scorsi dalla Locale, mentre guidava l'auto non assicurata e con patente revocata. Il veicolo era stato quindi sottoposto a fermo, non avrebbe potuto muoversi di un solo metro. Invece, in una caldissima domenica di agosto, gli agenti lo hanno pizzicato nuovamente alla guida. Aveva modificato la targa, ma se forse avrebbe potuto ingannare le telecamere, di certo i vigili che l'hanno incrociato lungo la strada non ci sono cascati. Subito notato e fermato, è stato identificato e denunciato per omissione dei doveri di custodia e per l'alterazione della targa. È stato quindi sanzionato (nuovamente) per guida senza assicurazione e per l'uso di un veicolo sotto sequestro. Stavolta, l'auto è stata portata in depositeria, ed è destinata alla vendita. Non la rivedrà probabilmente per un bel po'.