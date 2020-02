Misure disabilità, il consigliere regionale Simona Tironi: “Regione Lombardia aumenta le risorse”. Sino a 1700 euro a famiglia per non lasciare indietro nessuno.

Misure disabilità, il consigliere regionale Simona Tironi: “Regione Lombardia aumenta le risorse”

È stato presentato nei giorni scorsi in Commissione Sanità e Politiche sociali l’aggiornamento della delibera a sostegno delle persone con disabilità gravissima e grave sulla quale il Consiglio regionale aveva chiesto alla Giunta alcune modifiche migliorative a conferma dell’attenzione di Regione Lombardia ai bisogni delle persone con disabilità e dei loro caregiver.

I buoni mensili

“Dopo l’impegno chiesto a gennaio dal Consiglio alla Giunta per aumentare da 400 a 600 euro il livello minimo del buono mensile, abbiamo ospitato in Commissione la presentazione della nuova delibera che conferma il dialogo costruttivo interno alla maggioranza, la sua trasparenza e soprattutto la massima attenzione di Regione ai disabili e a chi si prende cura di loro” ha spiegato Simona Tironi, vicepresidente della Commissione Sanità e politiche sociali.

Alzato a 1700 euro il massimale cui possono avere accesso le famiglie e per dare vita ad un incremento innovativo dei servizi offerti. Tre aspetti ai quali si aggiunge il superamento delle ore di riferimento relative alla presenza a scuola dei bambini.

Disabilità e welfare

A fronte di una platea che aumenta e di risorse limitate, sulle quali si deve avviare un confronto con il Governo, siamo fieri di aver migliorato l’impegno per la disabilità con uno sforzo congiunto dell’assessorato alla Disabilità e di quello al Welfare, che ha previsto risorse aggiuntive rispetto ai 6 milioni già stanziati a dicembre per 7 milioni di euro. Risorse che si sommano agli ulteriori 10 milioni messi a disposizione da Regione ad integrazione del Fondo nazionale.

L’impegno della Lombardia è dunque concreto e “non dobbiamo dimenticare che siamo l’unica Regione in Italia che sulla disabilità gravissima e grave ha sempre mantenuto la continuità del sostegno, non ha liste d’attesa e dopo una prima soluzione che garantiva comunque a tutti l’accesso alle misure, rilancia, al di là delle polemiche strumentali, confermando la massima attenzione della maggioranza a chi ha più bisogno oggi e nella prospettiva del Fondo unico per le disabilità e di ulteriori previsioni di sostegno ai caregiver” ha proseguito Tironi.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE