Minaccia la madre e dà fuoco alla sua auto: arrestato 44enne a Capriolo

Nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 i carabinieri della Compagnia di Chiari hanno arrestato in flagranza di reato un uomo classe 1981, residente a Capriolo per tentata estorsione, danneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, ha minacciato la madre con un coltello e ha dato fuoco alla sua auto.

Minaccia la madre e dà fuoco alla sua auto

I militari sono stati allertati dalla madre del 44enne, costretta a chiamare il 112 per la condotta violenta del figlio. L’uomo, in un forte stato di agitazione, l’aveva infatti minacciata insistentemente per ottenere del denaro. Di fronte al rifiuto della donna, è arrivato a puntarle contro un coltello di grosse dimensioni. E non è finita qui: allontanatosi dall’abitazione della madre, ha forato tutti e quattro gli pneumatici della sua autovettura per poi darla alle fiamme.

Arrestato il 44enne a Capriolo

Le immediate ricerche dei carabinieri hanno consentito di rintracciare l’uomo poco distante dal luogo dell’aggressione. Il 44enne è stato arrestato e condotto nella Casa Circondariale di Brescia in attesa delle successive determinazioni, su disposizione dell’Autorità giudiziaria. E’ accusato tra le altre cose dei reati di tentata estorsione, danneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale.