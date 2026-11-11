Minaccia il dipendente di un’agenzia immobiliare e una barista: fugge nascondendosi tra i balconi di un condominio

Aggiungi Prima Brescia alle tue fonti preferite

Minaccia il dipendente di un’agenzia immobiliare e una barista: scatta l’arresto.

Il caso

L’uomo, disoccupato e senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza per rapina e tentata rapina ai danni di esercizi commerciali: i due colpi sono stati messi a punto nella stessa serata. É inoltre scattata una denuncia nei confronti di una donna per favoreggiamento. L’intervento si è svolto nelle ultime ore ed ha visto in prima linea i militari della stazione carabinieri di Orzinuovi unitamente alle pattuglie della compagnia di Verolanuova.

Colpo all’agenzia immobiliare

I fatti risalgono alla sera del 9 novembre scorso: nel primo episodio verificatosi quasi in orario di chiusura, ad essere presa di mira un’agenzia immobiliare del centro: l’aggressore si è introdotto nei locali sorprendendo alle spalle un dipendente 22enne. Dopo averlo afferrato al collo e minacciato con un oggetto acuminato percepito come un taglierino, si è fatto consegnare una banconota da 5 euro, costringendo la vittima a muoversi verso le postazioni di altri due colleghi, dove, sempre sotto minaccia, ha prelevato ulteriori 30 euro prima di allontanarsi.

Minaccia la barista

Verso le 21.20 lo stesso soggetto ha fatto ingresso nella pizzeria L’Incontro: una volta vicino al bancone principale, ha puntato una forbice all’addome di una cameriera 24enne intimandole di consegnare l’incasso. La giovane è riuscita a divincolarsi e a rifugiarsi all’interno del locale urlando e chiedendo aiuto, inducendo il malvivente a fuggire a mani vuote.

L’intervento dei militari

Ad intervenire porntamente sul posto i carabinieri della stazione di Orzinuovi i quali hanno esaminato i filmati del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale riuscendo ad identificare il presunto autore: si tratta di un soggetto già noto agli operanti trovato in compagnia di una donna di 48 anni del posto. Grazie alle dritte da parte di alcuni testimoni oculari, le ricerche si sono indirizzate verso nei pressi del condominio dove risiede la donna.

L’uomo è stato trovato nascosto accovacciato sui balconi posteriori del complesso residenziale pronto alla fuga. Bloccato dai Carabinieri con il supporto dei rinforzi, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di un accendino di colore rosso (impiegato per simulare il taglierino durante la prima rapina) ed il giubbino rosso scuro indossato durante il primo episodio, una forbice da cucina ed il giubbino blu scuro utilizzati nel secondo episodio, un involucro di carta contenente circa 10 grammi di marijuana, nascosto negli slip, consegnato spontaneamente agli operanti.

Nei suoi confronti è stata elevata anche una contestazione amministrativa per uso personale di droga, quest’ultima è stata poi sequestrata.