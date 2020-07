Ha minacciato di morte con un martello e una mazza la vicina dal balcone della casa dove era ai domiciliari, per poi lanciare sedie e altri oggetti contro i carabinieri. E’ finito in manette e ora si trova in carcere.

Minaccia di morte la vicina dal balcone e lancia sedie contro i militari

E’ successo martedì sera a Castelcovati. Un 32enne di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Chiari e della stazione di Castrezzato dopo che la vicina, impaurita, aveva contattato il 112 perché l’uomo la stava minacciando di morte dal balcone, da cui lanciava oggetti e soprammobili. I militari, giunti tempestivamente sul posto, hanno cercato di calmarlo, ma la situazione è andata via via degenerando.

Il 32enne, infatti, minacciando anche le Forze dell’ordine, ha cominciato a lanciare contro i carabinieri le sedie di casa e altri soprammobili. A quel punto i militari, per evitare che la situazione si aggravasse maggiormente, si sono introdotti nell’abitazione del covatese e della compagna con cui viveva. Mentre procedevano a immobilizzarlo e ad ammanettarlo, però, due carabinieri si sono feriti: uno di loro è stato ustionato a un braccio dal 32enne, mentre l’altro ha riportato delle lesioni a una mano.

Ora si trova in carcere

L’uomo è finito in manette per resistenza, minacce aggravate e lesioni personali, maltrattamento di familiari e anche per possesso di droga ai fini di spaccio, poiché all’interno dell’abitazione, a seguito della perquisizione degli ambienti, sono stati rinvenuti 22 grammi di hashish.

L’arresto è stato convalidato per direttissima e il 32enne, che già si trovava ai domiciliari per reati legati alla droga, si trova ora in carcere come misura cautelare.