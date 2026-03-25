L'uomo si trovava fuori regione quando è stato contattato ed invitato a presentarsi al Commissariato Porta Genova, durante il viaggio il 40enne ha continuato ad inviare messaggi minacciosi all'ex compagna che ha presentato nuovamente denuncia

Minacce e violenza nei confronti della ex compagna e dei suoi familiari: 40enne in carcere.

40enne in carcere per minacce e violenza all’ex compagna

All’uomo, 40enne italiano, si sono aperte le porte del carcere: è ritenuto responsabile di minacce e violenza nei confronti della sua ex compagna di 31 anni e dei suoi familiari. Le indagini condotte dal Commissariato Porta Genova di Milano hanno preso il via dopo la presentazione di vari denunce da parte della vittima e dei suoi familiari nel mese di febbraio: ad emergere il fatto che l’uomo nel tempo aveva messo in atto una serie di episodi di violenza fisica, minacce di morte, molestie e comportamenti intimidatori causa di ansia e timore per le vittime. Il 40enne inviava messaggi dal contenuto minaccioso ma spesso era portato anche ad agire con aggressioni fisiche e comportamenti intimidatori rivolti sia alla persona che ai suoi familiari.

Continua a minacciare l’ex compagna

Contattato dal Commissariati di Porta Genova a Milano, l’uomo ha dichiarato di trovarsi in vacanza fuori regione: il giorno successivo, nel corso del viaggio di rientro, è stato fermato per un controllo dagli agenti della Polizia Stradale di Chiari: identificato, è stato condotto a Canton Mombello. Ma non è finita: il giorno successivo la vittima si è presentata al Commissariato Porta Genova per sporgere un’ulteriore denuncia, durante il viaggio verso Milano l’uomo le aveva inviato altri messaggi con gravi minacce di morte per le quali sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi da parte della Polizia di Stato.