Minacce con tanto di pistola tra Flero e Castel Mella: arrestato un 50enne.

Tra Flero e Castel Mella, minacce con pistola

Questa mattina (martedì 24 marzo 2026) i carabinieri del N.o.r. della compagnia di Brescia con personale della Sezione Operativa e della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 50enne italiano, operaio, incensurato ritenuto responsabile dei reati di resistenza, minaccia aggravata e continuata, porto di oggetti atti ad offendere e guida sotto l’influenza di alcool e sostanze stupefacenti.

In un’ora tre casi

Nel giro di un’ora avrebbe colpito in tre casi tra Flero e Castel Mella usando una pistola che poi è risultata essere una scacciacani: nel primo caso a Flero avrebbe minacciato un 34enne di origine indiana, il quale ha poi trovato rifugio all’interno del vicino tempio Sikh. In un secondo episodio, sempre a Flero, avrebbe puntato l’arma contro una donna che si trovava alla guida della propria autovettura. Successivamente, a Castel Mella, avrebbe brandeggiato l’arma all’interno di un bar davanti alla barista.

L’uomo, a seguito delle ricerche, è stato individuato al confine tra Flero e Castel Mella e, al termine di un breve inseguimento, è stato bloccato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Brescia. Nel corso della perquisizione è stata rinvenuta la pistola scacciacani utilizzata nei precedenti episodi. Il soggetto è risultato positivo ad alcol e stupefacenti, si è rifiutato di sottoporsi ai controlli. É stato deferito anche per guida sotto l’effetto di alcool e droga. Ora si trova nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.