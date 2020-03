Milzano si sente unita con l’Inno di Mameli

Oggi alle 12 è stato replicato quello che ormai è diventato un appuntamento fisso: l’Inno di Mameli è risuonato per le vie del paese.

L’Inno di Mameli

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal sindaco Massimo Giustiziero con l’obiettivo di tenere unita la comunità. Alle 12 è stato fatto risuonare l’Inno di Mameli cantato dai bambini, precedentemente registrato, poi il Silenzio e nuovamente l’Inno d’Italia cantato da tutti.”Hanno partecipato moltissimi cittadini – ha spiegato il primo cittadino – Sentire l’inno cantato dai bambini è stato molto emozionante, soprattutto perché quando è stato registrato nessuno poteva immaginare che sarebbe stato utilizzato in questa occasione così drammatica. Sentire quindi il Silenzio in diffusione per tutto il paese, in un silenzio tombale, terrificante, è stato indimenticabile, come ascoltare gli applausi della gente alla conclusione: toccante”. Giustiziero ha deciso di riproporre questo appuntamento ogni settimana perché diventi un momento di condivisione e unità in un periodo dove i rapporti interpersonali sono ridotti al minimo.

