Milzano saluta don Lorenzo dopo 11 anni.

Celebrazioni

La comunità di Milzano oggi, domenica 4 settembre, ha salutato don Lorenzo Boldrini dopo 11 anni. La messa di saluto è iniziata alle 10.45 e alle 12.30 è in programma il pranzo in oratorio. Presenti per l'amministrazione comunale il sindaco Massimo Giustiziero e l'assessore alla pubblica istruzione Cinzia Gelmini. Presenti inoltre il gruppo Alpini, l'Acli e gli Amici del Museo di Milzano.

Don Lorenzo

Don Lorenzo Boldrini durante l'omelia ha ringraziato tutte le associazioni cittadine, le amministrazioni civili, i volontari che a diverso titolo si occupano della comunità. ”Non abbiate paura a impegnarvi e sacrificarvi per il bene comune, nessuno che fa il bene si pente anche se costa". Ringraziamenti e doni da parte della parrocchia e dei giovani, spicca il saluto del sindaco che ha donato una targa. ”Grazie del pezzo di strada fatto insieme, ci hai guidati con affetto , perseveranza e pazienza , grazie per le relazioni che hai saputo creare”