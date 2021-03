Milzano piange la scomparsa di Francesco Capuzzi.

Lutto

Si è spento a 74 anni Francesco Capuzzi, volontario e fondatore del circolo Acli di Milzano. Lascia la moglie Bianca, i figli Sergio con Luisa, Giorgia e Nicola; Daniela con Gigi, Chiara e Giulia; Laura con Emanuel; i fratelli Piero e Rina. La camera ardente è allestita agli Spedali Civili di Brescia. La salma arriverà alla chiesa parrocchiale di Milzano lunedì alle 14, alle 15 si terrà il funerale.

Il ricordo del Circolo Acli

«E’ venuto a mancare il 12 marzo Francesco Capuzzi, volontario instancabile con l’ideale di carità, aiuto ai deboli, promotore sociale di patronato in ben sette comuni limitrofi da molti anni – hanno scritto il presidente e i consiglieri – Fondatore e collaboratore del circolo Acli di Milzano dal 1988. Per molti anni ha svolto il servizio di trasporto pubblico e nei momenti liberi concentrava il suo tempo tra la famiglia (padre di tre figli), i percorsi formativi e la dedizione per le persone bisognose. Supportato dalla moglie Bianca Albertinelli in tutte le sue attività di volontariato. Alle Acli provinciali mancherà senza dubbio un grande sostenitore del Patronato e del Caf territoriale, facendone parte da molti anni».