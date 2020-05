Milzano in lutto per Enrico Borghetti

Enrico Borghetti, 70 anni, giovedì è mancato all’affetto dei suoi cari, l’uomo era molto conosciuto in tutto il paese, dove tutti lo ricordano.

Enrico Borghetti

Enrico Borghetti era molto conosciuto in tutta Milzano, da giovane era molto appassionato di calcio ed in seguito aveva lavorato diversi anni come imbianchino, mestiere che lo aveva portato spesso a contatto con la gente. A piangere Borghetti è in primi la famiglia: il figlio Giuseppe, le sorelle Patrizia, Maria Teresa e Carolina, con i loro congiunti, il cognato Piero e tutti i nipoti e pronipoti. Tutta Milzano si stringe al dolore della famiglia.

