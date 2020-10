Milzano: furgoncino si ribalta ed esce di strada

Un furgoncino è stato protagonista di un incidente che per fortuna non ha coinvolto terzi e non ha causato rallentamenti nella viabilità.

Un furgoncino è uscito di strada

Verso mezzo giorno i soccorritori sono stati allertati in codice rosso per l’uscita di strada di un furgoncino sulla strada Campagnole di Milzano. Tempestivamente sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, un mezzo di soccorso avanzato ed un’ambulanza dei volontari della Croce Rossa per prestare i primi soccorsi. Dopo circa una mezz’ora la missione si è conclusa in codice verde: il conducente fortunatamente ha subito ferite lievi, non ci sono stati danni a terze persone, al momento dell’impatto la carreggiata era sgombra. Per il momento la dinamica dell’incidete sembra suggerire una perdita di controllo del mezzo, dovuta a cause sconosciute, che ha fatto prima sbandare, poi ribaltare il furgoncino in un campo adiacente alla strada. Il traffico non ha subito interruzioni o rallentamenti.