Milzano e Pavone uniti per dare forza a don Lorenzo

Le comunità di Milzano e Pavone Mella si sono strette al loro parroco, don Lorenzo Boldrini, risultato positivo al Covid-19.

Don Lorenzo sta bene

Una banale influenza. Questo è quello che si sono augurati tutti alla notizia che nel week end don Boldrini non avrebbe potute celebrare le messe in diretta facebook a causa di qualche linea di febbre. Domenica però il parroco è stato ricoverato agli Spedali Civili di Brescia per accertamenti, come è stato annunciato sulla pagina facebook ufficiale della Chiesa di Milzano, e purtroppo oggi è arrivata la notizia che nessuno voleva sentire, sempre sulla medesima pagina . Però il parroco è forte, sta bene, e anche se positivo le sue condizioni sono più che buone. Numerosi i messaggi di solidarietà delle due comunità che si sono strette al loro parroco, nella preghiera e nell’augurio di una pronta guarigione.

