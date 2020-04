Milzano: arrestati i colpevoli della rapina in farmacia

I colpevoli della rocambolesca rapina nella farmacia del paese, avvenuta lo scorso 20 febbraio, sono stati identificati e fermati.

Arrestati due 30enni

Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Verolanuova unitamente a quelli della Stazione di Pralboino, sulla tentata rapina ai danni della farmacia di Milzano, hanno portato all’emissione di due Ordinanze Cautelari emesse dal GIP di Brescia su richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini. I militari, hanno raccolto le prove per giungere all’identificazione ed all’attribuzione delle responsabilità di due 30nni incensurati di Cremona che, armati di un coltello e di un martello, si erano introdotti nella farmacia minacciando la titolare per impadronirsi dell’incasso, l’intervento deciso del marito della farmacista ha impedito ai malviventi di portare a termine il colpo costringendoli a precipitosa fuga. I Carabinieri hanno quindi tratto in arresto i due per il reato di tentata rapina aggravata e posti agli arresti domiciliari in attesa del processo.

