Militari al lavoro a Pontoglio: al via la sanificazione di Villa Serena GALLERY

Militari al lavoro a Pontoglio: al via la sanificazione di Villa Serena. Questa mattina sono iniziate le operazioni di disifestazione e pulizia.

Militari al lavoro a Pontoglio

Non soltanto a Palazzolo, i militari italiani e russi sono in azione anche alla Fondazione Villa Serena di Pontoglio. Sono iniziate questa mattina le operazioni di sanificazione e disinfestazione con gli appositi strumenti della Casa di riposo. Purtroppo, anche questa Rsa, è stata colpita dai lutti e non è rimasta indenne all’epidemia di Coronavirus. La struttura però, diretta da Augusto Picenni, ha sempre agita al meglio per tutelare i suoi ospiti e seguito tutte le direttive degli enti preposti e del direttore sanitario. Inoltre, già da subito, aveva chiuso le sue porte alle visite e si era detta contraria ad accogliere malati dall’esterno proprio per evitare il rischio di contagio.

Come aveva spiegato il presidente la scorsa settimana sulle pagine di ChiariWeek, fortunatamente al momento la situazione è migliorata e sta piano piano rientrando anche il personale che era stato contagiato.

Presente anche il sindaco Alessandro Seghezzi e i gruppo volontari del soccorso che ha sede proprio dietro Villa Serena.

