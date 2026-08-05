Mezzo pesante si ribalta tra Orzivecchi e Pompiano: traffico in tilt.

Tra Orzivecchi e Pompiano

L’allarme è scattato poco prima delle 12.30 di oggi (mercoledì 5 agosto 2026) tra Orzivecchi e Pompiano poco dopo l’albergo OrziHotel. Al momento non si conosce l’esatta dinamica del sinistro: dalle prime informazioni pare che il mezzo si sia ribaltato finendo su un fianco.

Mezzo pesante si ribalta: traffico in tilt

Il sinistro ha comportato pesanti ripercussioni sul traffico sulla strada della Bassa che collega Orzinuovi alla città di Brescia.