Mezzo pesante si ribalta, importanti ripercussioni sul traffico

Brutto incidente questa mattina (martedì 6 settembre 2022).

L'allarme

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato intorno alle 7.41 in codice rosso sulla spbs11 Nuova Padana Superiore all'altezza di Mazzano. Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che un mezzo pesante, una betoniera per la precisione, diretta in direzione lago di Garda, per cause ancora da chiarire si sia ribaltata uscendo di strada. Il mezzo avrebbe terminato la sua corsa in un campo.

Le condizioni

Alla guida del mezzo pesante un uomo il quale sarebbe riuscito con le sue forze ad uscire dal mezzo, avrebbe però riportato importanti traumi. Ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza che ha poi trasportato l'uomo agli Spedali Civili di Brescia dove è giunto alle 8.39. La missione è stata declassata a codice giallo, pertanto l'uomo non risulta essere in pericolo di vita.

Ripercussioni sul traffico, un mezzo pesante si è ribaltato

Importanti sono risultate essere le operazioni di rimozione del mezzo pesante. Sul posto stanno vi stanno provvedendo i vigili del fuoco, la polizia locale sta effettuando i rilievi e gestendo il traffico.