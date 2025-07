Mezzo pesante si ribalta, ferito operatore a Palazzolo sull'Oglio

Attimi di apprensione

Ennesimo infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi

Ennesimo infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, martedì 8 luglio, stavolta a Palazzolo sull'Oglio. Durante delle operazioni di potature di alcuni alberi, un operaio è rimasto ferito nel ribaltamento di un mezzo pesante. L'incidente è avvenuto in via Dogane, nel tardo pomeriggio.

Si ribalta durante la potature di alcuni alberi

L'incidente è avvenuto mentre una squadra stava potando degli alberi nei pressi delle vecchie scuole. Per ragioni ancora da accertare, durante alcune operazioni il mezzo si è ribaltato, e l'operatore è rimasto ferito. È stato portato in ospedale, le condizioni non sono al momento note, così come la dinamica esatta dell'incidente. Sul luogo dell'incidente gli agenti della Polizia locale e i Vigili del fuoco di Palazzolo sull'Oglio.

Aggiornamento: le condizioni dell'operaio ferito non sono fortunatamente gravi. Indagini ancora in corso per appurare la dinamica dell'incidente.