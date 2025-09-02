Attimi di apprensione nella mattinata di oggi (martedì 2 settembre 2025) a Pontoglio, lungo la sp469 dove un camion si è ribaltato dopo essere finito fuori strada.

Pontoglio, camion esce di strada e si ribalta lungo il provinciale

La chiamata ai soccorsi è arrivata poco prima delle 8.20. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da chiarire, il conducente del mezzo pesante – un 50enne – avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. Il rimorchio con il carico si è ribaltato completamente, ma la cabina ha resistito all’urto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Palazzolo sull’Oglio e i soccorritori della Croce Rossa, che hanno assistito l’autista: l’uomo è rimasto illeso e non risultano altri veicoli coinvolti. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Chiari, che hanno gestito anche la viabilità.

