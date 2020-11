È accaduto pochi minuti dopo le 11 sulla A21

Mezzo in fiamme in autostrada

Paura in autostrada per un mezzo in fiamme. Non sono ancora note le cause che hanno portato all’incendio del mezzo. Questa mattina sono stati però vissuti attimi di paura sull’autostrada Torino-Brescia nel tratto compreso tra i caselli di Pontevico e Manerbio per un mezzo che improvvisamente è stato avvolto dalle fiamme.

La chiamata all’112 è partita alle 11.08 e dalla centrale operativa sono stati mandati sul posto in codice giallo i Vigili del Fuoco di Brescia e di Cremona, l’ambulanza della Croce Bianca di Brescia sezione di Pontevico e il

Mezzo Soccorso Avanzato con a bordo l’infermiere da Manerbio. Ad essere soccorso sul posto un uomo di 27 anni.