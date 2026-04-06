Una Pasqua decisamente infuocata nel Comune di Adro. Nella tarda serata di domenica 5 aprile, intorno alle ore 23.50, un mezzo da lavoro ha preso fuoco all’interno di un cantiere stradale.

Mezzo da lavoro in fiamme in un cantiere ad Adro la notte di Pasqua

Sul posto si sono precipitate più squadre dei Vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti di Palazzolo e Chiari, intervenute con APS (autopompa serbatoio) e ABP (autobotte pompa). Giunti ad Adro, i pompieri hanno provveduto allo spegnimento del rogo, che ha completamente avvolto un macchinario tipo Bobcat. Le fiamme hanno parzialmente raggiunto anche un container per attrezzi nelle vicinanze. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, sono stati arginati i danni al mezzo da lavoro e si è riusciti a salvaguardare la maggior parte del container. Allertati anche i carabinieri per gli accertamenti di rito, al fine di stabilire le cause dell’incendio.