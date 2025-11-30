Hanno viaggiato per centinaia di chilometri, trasportati dai palloncini colorati, fino ad arrivare a Erbusco. Qui, nei pressi del cimitero, sono stati ritrovati, raccolti e messi al sicuro, nell’attesa di scoprire la loro provenienza. Sì, perché sui foglietti legati ai palloncini ci sono pensieri, commoventi e carichi d’affetto per i nonni, scritti in lingua tedesca.

Messaggi per i nonni piovono dal cielo portati dai palloncini

“Lieber Opa ich vermisse dich jeden Tag, mehr als Worte sagen künnen”. Ossia, tradotto: “Caro nonno, mi manchi ogni giorno, più di quanto le parole possano esprimere”. Questo è solo uno dei tanti bigliettini appesi ai pallocini che venerdì 28 novembre sono stati ritrovati a Erbusco, in zona cimitero. “Erano impigliati nei rami di una pianta, 18 palloncini intrecciati tra loro, che avevano attaccato dieci messaggi – ha raccontato Franco Mingotti, che si è preso in carico questa curiosa scoperta – Non è riportata la località del lancio. Visto il contenuto dei messaggi portati dal vento si presume siano stati lanciati nella ricorrenza della Festa dei nonni (2 ottobre); oppure, visto che si tratta di messaggi lasciati al Cielo per i nonni che stanno lassù, potrebbero essere stati realizzati per il 2 novembre”. L’ipotesi è che possano essere partiti dall’Alto Adige, ma al momento non ci sono certezze. L’auspicio è che il tam tam mediatico aiuti a scoprire il luogo da cui i pensierini sono partiti, al fine di far sapere ai bambini che sono stati ritrovati e accuratamente conservati.

