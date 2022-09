Mercatino di erba e fumo a Lodetto: denunciato 25enne

Un mercatino all’aperto può essere anche un’iniziativa lodevole per una frazione in cui ormai quasi tutti i negozi hanno chiuso, ma se in vendita ci sono solo hashish e marijuana, allora il banchetto diventa un problema.

Mercatino di erba e fumo a Lodetto

E’ proprio questo che è successo lunedì 12 settembre, in serata, a Lodetto, dove un 25enne ha installato un tavolino a bordo strada. Come una sorta di campeggiatore, ha iniziato a bere birra in compagnia di un altro giovane e l’insolito fatto ha innescato una segnalazione da parte di alcuni cittadini al comando della Polizia Locale di Rovato. Il successivo controllo ha permesso di appurare che i presunti campeggiatori altri non erano che un pusher, trovato in possesso di un etto e mezzo di sostanze stupefacenti (hashish e marijuana), e il suo acquirente.

Denunciato 25enne

Lo spacciatore è stato denunciato a piede libero, mentre per il cliente è scattata una segnalazione agli organi competenti quale consumatore di droga. Praticamente coetanei, entrambi sono italiani ma non risiedono a Rovato, bensì in provincia di Brescia. Resta l’interrogativo sul perché abbiano scelto proprio la frazione di Lodetto come cornice dello scambio: forse pensavano di passare inosservati e invece si sono imbattuti dell’occhio attento dei residenti e nell’azione tempestiva degli agenti del comando guidato da Silvia Contrini.