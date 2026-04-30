Memorial Patrizia Gualeni: tutto pronto ad Orzivecchi.

Cresce l’attesa per il memorial Patrizia Gualeni

Tutto pronto per il secondo Memorial dedicato a Patrizia Gualeni ad Orzivecchi: un appuntamento che unisce sport, natura e memoria nel cuore della bassa bresciana.

Domani (venerdì 1 maggio 2026) sarà una mattinata immersa nei colori e nei profumi della primavera, tra strade e sentieri capaci di raccontare il territorio attraverso scorci suggestivi e atmosfere autentiche. Un percorso che non è solo fisico, ma anche emotivo: il ricordo di Patrizia, donna solare, mamma amorevole, moglie attenta e amica, accompagnerà ogni passo dei partecipanti. Camminare o correre diventerà così un modo per condividere un ricordo, per ritrovare quella connessione con la natura che lei stessa amava, tra la brezza leggera e il silenzio dei paesaggi della pianura.

I dettagli

L’evento prevede due tracciati, da 5 e 10 chilometri, pensati per accogliere partecipanti di ogni livello.Per chi non si fosse ancora iscritto, sarà possibile farlo direttamente domani mattina, a partire dalle ore 8.30. La partenza è fissata alle ore 9.30 in viale Giuseppe Tovini 1. Un’iniziativa che guarda anche oltre, con l’obiettivo di sostenere la ricerca e trasformare il ricordo in un gesto concreto.