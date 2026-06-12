Si avvia verso la chiusura la decima edizione del Memorial Massimo Salvi, una manifestazione che unisce la passione per il calcio al ricordo indelebile dell’ex calciatore dell’Unitas Coccaglio e dirigente del Chiari Calcio mancato nel 2015 a soli 53 anni.

Memorial Massimo Salvi, le 4 semifinaliste sognano la vittoria

Venerdì 12 si daranno battaglia sul campo dell’oratorio di Sant’Andrea le quattro squadre semifinaliste: nel primo match delle 20.30 Zani Costruzioni Giostema ed Elettrotecnica Cristini; alle 21.30 la sfida tra Quelli Della Lavanderia e Bar Follia. Domenica 14 giugno alle 19 si terrà la tradizionale partita tra le vecchie glorie del Gso Sant’Andrea e dell’Unitas Coccaglio; alle 20.30 la finale per terzo e quarto posto, alle 21.30 la finalissima per primo e secondo e, a seguire, le premiazioni.

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Sabato 13 il torneo per i bambini

Inoltre sabato 13 giugno alle 18 si svolgerà un torneo per i bambini classe 2018 (tra le squadre confermate Rovato, New Team Adro e Brescia Leonessa): un modo per coinvolgere anche i più piccoli in un evento che unisce calcio e aggregazione, con l’efficientissimo stand gastronomico.