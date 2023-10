Mazzano: uno spiedo solidale per i danni provocati dal maltempo di quest'estate

Mazzano scende in campo con uno spiedo solidale per i danni provocati dal maltempo di quest'estate.

Come non ricordare i violenti fenomeni temporaleschi che si sono abbattuti sul territorio bresciano quest'estate? Neppure la comunità di Mazzano ne fu risparmiata con ingenti danni conseguenti: seppur l'avvio delle operazioni necessarie a sistemare quanto accaduto fossero partire sin da subito, resta ancora molto lavoro da fare e per questo sono necessarie delle risorse.

Uno spiedo solidale

Ecco perché la comunità di Mazzano ha deciso di sostenere la parrocchia e l'oratorio di Ciliverghe con un'iniziativa solidale il quale culmine sarà domenica 29 ottobre 2023 con un pranzo a base di spiedo ed il quale ricavato servirà per sostenere la sistemazione delle strutture. La tromba d'aria del 21 luglio scorso aveva infatti scoperchiato la chiesa e provocato pesanti danni al centro giovanile.

Per sostenere le spese la parrocchia dei Santi Zeno e Rocco di Mazzano hanno promosso uno spiedo con polenta da asporto al costo di 14 euro ai quali si può aggiungere una porzione di patatine al costo aggiuntivo di 2,50 euro il tutto da destinare alla parrocchia San Filippo Neri di Ciliverghe. Le porzioni di spiedo (da prenotare entro il 26 ottobre) saranno distribuite dalle 12 del 29 ottobre