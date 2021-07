Maxi tamponamento a Castelletto, nessun ferito grave

Questa mattina nei pressi della zona industriale di Castelletto di Leno si è verificato un tamponamento con ben quattro mezzi coinvolti.

Tamponamento a catena

Erano le 9 del mattino circa quando un automedica stava percorrendo a sirene spiegate la Sp VIII in direzione Gottolengo, dalla parte opposta stava percorrendo la carreggiata un'Alfa che visto il mezzo di soccorso ha rallentato e accostato sulla destra, dietro a questa è sopraggiunta una Punto condotta da un 74enne di Fiesse, con a bordo due signore, che non riuscendo a fermarsi ha tamponato l'Alfa. La Punto è stata a sua volta tamponata da un furgone, l'impatto è stato tale che l'autovettura ha invaso la corsia laterale andando a scontrarsi con l'automedica. Un bilancio notevole: ben quattro vetture coinvolte in quello che si puù definire un tamponamento a catena.

Quattro macchine incidentate, nessun ferito grave

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: quattro autolettighe, i tre passeggeri della Punto avevano lievi ferite, mentre le altre persone coinvolte sono state visitate, ma fortunatamente non hanno riportato alcuna lesione. L'incidente ha creato non poco disagio alla viabilità della zona, per questo la Polizia Locale ha lavorato alacremente per eseguire i rilievi necessari e nel giro di 30 minuti è riuscita a completare non solo i rilievi, ma anche a liberare la strada dai carroattrezzi e dai veicoli coinvolti ripristinando la normale viabilità.