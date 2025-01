Maxi sequestro di droga a Montichiari: un quintale di cocaina

Auto sospetta e il ritrovamento record

Il ritrovamento a Montichiari, in località Boschetti, dove i carabinieri hanno scoperto un quintale di cocaina nascosto all’interno di un veicolo parcheggiato in un’area pubblica. Il ritrovamento è avvenuto durante un controllo notturno, quando il veicolo ha insospettito gli agenti. La droga, suddivisa in panetti, era pronta per essere immessa sul mercato della provincia di Brescia e non solo. Gli investigatori stanno lavorando per risalire ai responsabili e comprendere l’origine e la destinazione della sostanza.

Indagini e ricostruzione della filiera

Il furgone trasformato in un vero e proprio magazzino mobile, è stata sequestrato insieme al carico di droga. Le autorità stanno esaminando il veicolo in cerca di tracce o impronte utili per identificare i responsabili. Non meno rilevante, dal punto di vista investigativo, è il fatto che l’operazione sia stata avviata grazie a una soffiata anonima. Numerose telefonate alle forze dell’ordine hanno segnalato la presenza del veicolo sospetto, confermando l’importanza delle informazioni ricevute dalla cittadinanza.