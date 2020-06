Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi al parco Life.

Maxi-rissa tra ragazzi al parco: indagano i carabinieri

Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, solo un 27enne è finito in ospedale. Ma quello che è avvenuto qualche giorno fa al parco Life a Palazzolo ha davvero dell’incredibile. Numerosi ragazzi hanno preso parte a una rissa, scaturita, a quanto pare, per futili motivi. Ora stanno indagando i carabinieri di Palazzolo, che hanno già identificato una parte dei giovani coinvolti.