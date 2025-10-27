Maxi operazione dei Carabinieri di Chiari: 4 denunce per spaccio e furto, 150 persone identificate

Oltre trenta mezzi controllati e quattro denunce per spaccio e per furto: il bilancio dell’imponente operazione di controllo straordinario del territorio, condotta la sera tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre dai carabinieri della Compagnia Carabinieri di Chiari in collaborazione con la Polizia Locale di Rovato, per prevenire e a contrastare dell’illegalità diffusa e aumentare la percezione di sicurezza nella cittadinanza.

Maxi operazione dei Carabinieri di Chiari: denunce per spaccio e furto

​Durante controllo sono stati controllati 31 veicoli, 152 persone (di cui 24 risultate con precedenti o pendenze) e 7 soggetti sottoposti a misure restrittive. E’ stata elevata anche una contravvenzione a un conducente che non aveva effettuato la revisione periodica.

L’attività preventiva e di pattugliamento ha consentito di intervenire con prontezza su diversi episodi di reato, procedendo alla denuncia in stato di libertà di quattro soggetti.

Un 32enne albanese, D.E., è stato denunciato dopo essere stato sorpreso alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: perquisito, è stato trovato in possesso di 0,4 grammi di cocaina. Le forse dell’ordine hanno provveduto a ritirare la sua patente di guida.

A Palazzolo sull’Oglio M.S., un soggetto pregiudicato classe 2002, è stato beccato a spacciare in città. I militari hanno provveduto a sequestrare 0,6 grammi di cocaina e 370 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, mentre l’acquirente (un 45enne) è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.

Infine due cittadini moldavi (S. V., classe 2005, e D. S., classe 2011), sono stati colti in flagrante mentre rubavano della merce in alcuni negozi del Centro Commerciale Le Porte Franche di Erbusco. Sono stati denunciati a piede libero per furto.

I controlli nel bar

I controlli congiunti sono stati estesi anche agli esercizi pubblici, nello specifico al Bar della Stazione a Rovato e al Bar Divino a Corzano, senza rilevare irregolarità amministrative o penali. ​

Servizi straordinari come quello appena concluso – fanno sapere dalla Compagna dei Carabinieri di Chiari non mirano solo alla repressione, ma rappresentano un elemento fondamentale per la prevenzione e per l’innalzamento della qualità della vita nelle aree interessate. ​La sicurezza è una priorità, e la presenza capillare e costante dei Carabinieri è lo strumento più efficace per scoraggiare i fenomeni di illegalità e, soprattutto, per accrescere la fiducia e la tranquillità dei cittadini. Il controllo ravvicinato del territorio non è solo una misura di Polizia, ma un impegno civico per garantire che ogni cittadino si senta protetto nella propria quotidianità.