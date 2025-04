Maxi operazione antidroga, basi operative a Gussago, il sindaco: "Dobbiamo reagire".

Nell'ambito dell'operazione della Direzione Distrettuale Antimafia che ha portato all'arresto di 45 persone nell'ambito di un'inchiesta su un maxi traffico di droga, particolare attenzione è stata fatta nei confronti di alcuni gruppi di trafficanti che avevano le proprie basi operative proprio a Gussago. La notizia, come è facile immaginare, non ha lasciato indifferente il primo cittadino Giovanni Coccoli.

“E’ sconvolgente leggere notizie che collegano Gussago ad un traffico internazionale di droga e scoprire legami tra alcuni dei nostri concittadini e le organizzazioni mafiose - ha dichiarato - Tuttavia di fronte a tutto ciò non si può e non si deve rimanere indifferenti. Non ho risposte immediate, ma sono convinto che dobbiamo reagire: è fondamentale intensificare il nostro impegno nell'educazione alla legalità e alla giustizia, soprattutto per i nostri giovani. Non possiamo permettere che si trovi terreno fertile per queste attività nella nostra comunità".

"Non possiamo permettere che Gussago sia associato a tali fatti di cronaca; Gussago deve far parlare di sé per l’attenzione ai più deboli e per le sue bellezze, per i tanti giovani che si impegnano ed emergono positivamente in tanti campi, per le eccellenze del territorio, per la sua storia, per gli innumerevoli progetti culturali e non per legami con la malavita".

"La nostra Amministrazione è attenta e sensibile al tema della legalità e del rispetto delle regole civili, non permetteremo mai che gli atteggiamenti mafiosi si radichino sul nostro territorio. È nostro dovere lavorare insieme per promuovere la legalità, soprattutto tra i giovani, perché le mafie non conoscono confini e sono presenti anche nei nostri territori. Gussago è e sarà sempre contro ogni tipo di atteggiamento Mafioso, lo dobbiamo a noi stessi e soprattutto ai nostri giovani.”