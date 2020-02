Maxi incendio in paese: tetto completamente divorato dalle fiamme VIDEO E GALLERY

Maxi incendio in paese: tetto completamente divorato dalle fiamme. E’ successo a Pontoglio, intorno alle 18. In azione i Vigili del fuoco.

Aggiornamento delle 20.43

Quattro abitazioni sono state dichiarate inagibili. I pompieri hanno lavorato per ore per domare l’incendio e continueranno con tutte le operazioni. Sul posto anche il proprietario dell’immobile, le Forze dell’ordine e l’Amministrazione. Non ci sono feriti o intossicati.

Maxi incendio in paese

Fuoco e fiamme sempre più alte e fumo nero che è subito salito verso il cielo. E’ successo a Pontoglio, in via Montanale. Intorno alle 18 ha completamente preso fuoco il tetto di un edificio in centro.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono sicuramente ingenti. Ancora non si conoscono le cause e non è noto cosa abbia causato l’incendio. Per domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del fuoco di Palazzolo, di Chiari e di Brescia e con tutta probabilità lavoreranno per molte ore. Sul posto anche i carabinieri.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE!

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia Eventi & News

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale Bresciasettegiorni (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE