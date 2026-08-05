Un vasto incendio è divampato questa notte, mercoledì 5 agosto 2026, a Trenzano, dove un fienile di circa 1.200 metri quadrati è stato completamente avvolto dalle fiamme. L’allarme è scattato intorno alle 00.15 e da allora i Vigili del Fuoco sono al lavoro senza sosta per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Maxi incendio a Trenzano, in fiamme mille balle di fieno

Stando alle prime informazione le fiamme hanno divorato la struttura, a cui interno erano stoccate circa mille balle di fieno. Il foraggio ha alimentato il rogo e reso particolarmente complesse le operazioni di spegnimento. Sul posto sono stati dispiegati numerosi mezzi di soccorso, tra cui le squadre dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco di Orzinuovi, Chiari, Gardone Val Trompia, Palazzolo sull’Oglio e Vestone, oltre al personale della sede centrale del Comando provinciale di Brescia. A supporto delle operazioni sono stati inviati anche l’autobotte volumetrica del Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo e i nuclei GOS (Gruppo Operativo Speciale) dei Comandi di Brescia e Milano, impegnati nelle delicate operazioni di smassamento del materiale incendiato, necessarie per estinguere completamente i numerosi focolai ancora presenti all’interno delle balle di fieno.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tuttora in corso. Al momento non si segnalano persone coinvolte o ferite, mentre le cause che hanno provocato l’incendio sono ancora in fase di accertamento.

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