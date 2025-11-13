Maxi esercitazione di protezione civile: 480 volontari partecipanti

In due giornate di attività sono stati movimentati 1.400 sacchi di contenimento, allestiti moduli di segreteria, telecomunicazioni e cucina mobile, con la preparazione di oltre 500 pasti per gli operatori impegnati

Maxi esercitazione di protezione civile a Roncadelle e nei comuni dell’ovest bresciano: 480 volontari partecipanti.

I numeri della maxi esercitazione

Un bilancio davvero positivo quello per la maxi esercitazione di Protezione Civile che si è tenuta a Roncadelle e nei comuni dell’ovest bresciano nel fine settimana di sabato 8 e domenica 9 novembre 2025. Sono stati infatti oltre 480 i volontari che vi hanno preso parte, 51 le organizzazioni di volontariato, 11 i vigili del fuoco. Presenti poi i tecnici del Consorzio di Bonifica Oglio Mella e dell’AIPO, 141 mezzi e 100 pompe in azione.

Come detto, oltre a Roncadelle, ad essere interessati altri sei comuni dell’ovest bresciano (Castrezzato, Torbole Casaglia, Travagliato, Dello, Mairano e Rovato). L’attività, promossa e coordinata dalla Provincia di Brescia – Settore Protezione Civile, ha avuto l’obiettivo di verificare la capacità di risposta del sistema territoriale in uno scenario simulato di rischio idrogeologico e alluvionale, mettendo alla prova in tempo reale la catena dei comandi, le procedure di evacuazione e le azioni di mitigazione sul campo.

Parola d’ordine: sinergia

Sotto la guida del Responsabile provinciale Giovanni Maria Tognazzi, la macchina organizzativa ha operato in stretta sinergia con i gruppi comunali di Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e le strutture tecniche del Consorzio di Bonifica Oglio Mella, rappresentato dal Presidente Renato Facchetti e dal Direttore generale, insieme a un funzionario dell’AIPO. Presente anche la Consigliera provinciale delegata alla Protezione Civile Laura Trecani.

Due giorni di attività

In due giornate di attività sono stati movimentati 1.400 sacchi di contenimento, allestiti moduli di segreteria, telecomunicazioni e cucina mobile, con la preparazione di oltre 500 pasti per gli operatori impegnati.

«Dietro ogni esercitazione di questo tipo c’è la volontà di costruire una rete efficiente e preparata, capace di agire in modo coordinato quando l’emergenza non è più una simulazione – ha dichiarato il presidente della Provincia di Brescia Emanuele Moraschini – . È la prova concreta che la collaborazione tra istituzioni e volontariato funziona e si traduce in sicurezza per il territorio».

La maxi-esercitazione di Roncadelle ha rappresentato una tappa importante del percorso di formazione e addestramento del sistema provinciale di Protezione Civile, confermando l’alto livello tecnico e organizzativo delle squadre bresciane e la solidità della rete intercomunale di prevenzione e risposta ai rischi naturali.

