Maxi controlli dei carabinieri tra strade e movida: quattro patenti ritirate e tre denunce

Quattro patenti ritirate e tre denunce per sostituzione di persona e false dichiarazioni, ubriachezza molesta e violazione di norme sull’immigrazione. Due persone, inoltre, sono state segnalate alla Prefettura di Brescia per consumo di droga: si tratta di una 36enne residente a Villongo e di un 19enne di Ospitaletto, trovati in possesso rispettivamente di 3 e 1,5 grammi di hashish. E’ il bilancio del servizio straordinario di controllo che nella serata di domenica 8 marzo ha impegnato 7 pattuglie e 14 militari della Compagnia Carabinieri di Chiari con l’obiettivo di incrementare la sicurezza stradale e a contrastare i fenomeni di illegalità diffusa sul territorio.

Maxi controlli dei carabinieri, quattro patenti ritirate

Le attività fanno a capo a quanto disposto dal Comitato per l’ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Brescia,Andrea Polichetti, e hanno interessato le vie d’accesso ai locali della movida. Durante la serata i posti di blocco organizzati sul territorio della Compagnia hanno fermato e controllato 69 veicoli e 86 persone, di cui 22 già note alle Forze dell’ordine. Due conducenti, dopo il test dell’etilometro, sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza. Il risultato? Patente ritirata. E la stessa sorte è toccata a un automobilista risultato positivo agli stupefacenti e a un quarto soggetto per omissione di soccorso.

Le denunce

Al conto si aggiungono anche tre denunce a piede libero. Un 42enne di Chiari, fermato alla guida di una Mercedes GLA senza documenti, ha provato a eludere i controlli fornendo le generalità di un familiare: dagli accertamenti è emerso che non solo aveva mentito, ma che la sua patente era già stata sospesa in precedenza.

​Un cittadino marocchino di 28 anni, senza fissa dimora, è finito nei guai perché privo di permesso di soggiorno ed irregolare sul territorio. Infine un 36enne di origini libiche che aveva bevuto qualche bicchiere di troppo è stato fermato lungo la strada dai militari: pluripregiudicato e sprovvisto di documenti, è stato denunciato per ubriachezza molesta.