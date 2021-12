Mattinata da incubo a Concesio, due incidenti stradali in mezz'ora

Sinistri stradali

Ad essere coinvolti una donna di 49 anni e due ragazzi, lui di 25 e lei di 29 anni.

La settimana non è partita con il piede giusto a Concesio.

Lunedì funesto

Questa mattina (lunedì 6 dicembre), infatti, si sono verificati ben due incidenti nell'arco di trenta minuti. Fortunatamente nessuno dei due si è rivelato avere conseguenze gravi per i soggetti coinvolti anche se la paura, al momento, è stata tanta.

Sulle due ruote

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), alle 9.20 sulla Sp345 in via Europa una donna di 49 anni è stata investita mentre era sulla sua bicicletta. Sul posto sono intervenute un'ambulanza ed un'automedica. La missione è stata classificata come gialla il che evidenzia il fatto che la donna non si trova in pericolo di vita anche se le lesioni riportate hanno reso necessario il ricovero agli Spedali Civili di Brescia dove è giunta alle 10.05.

Violento schianto

A seguire, trenta minuti più tardi e precisamente alle 9.51 in via Galileo Galilei 13 un'auto ha sbandato per poi schiantarsi. A bordo un ragazzo di 25 anni ed una ragazza di 29. Nessuno dei due versa in gravi condizioni. Tanto che fin da subito la missione è stata classificata con il colore giallo e tale è rimasta anche dopo il sopraggiungere dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, la Stradale e i carabinieri di Gardone Valtrompia.