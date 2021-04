I soccorsi sono giunti sul posto prima per un infortunio sportivo poi per un incendio.

Mattina movimentata a Passirano: due ambulanze e Vigili del fuoco in via Europa

Alle 10.15 di questa mattina i Volontari di Nuvolera sono intervenuti in via Europa a Passirano, nella frazione di Camignone, per un infortunio sportivo.

Attimi di preoccupazione per un ragazzo di 15 anni, anche parrebbe nulla di grave.

Stando a quanto riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) il giovane è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Poco dopo, alle 10.30, due squadre e due supporti con autoscala e autobotte sono state inviate a a poche decine di metri di distanza per un incendio in un appartamento.

Risulta spento e sono in corso le operazioni di bonifica. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto, oltre al personale dei Vigili del fuoco, i Carabinieri e il 118.