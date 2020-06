Il matrimonio di Ileana Gritti, infermiera di 43 anni, e Stefano Piccinelli, meccanico di 48, è il primo celebrato a Capriolo a seguito dell’emergenza Covid-19.

Matrimonio dopo il Covid: “Il virus ci ha fatto capire che non potevamo più aspettare”

Ileana e Stefano, genitori di due splendidi bambini di 10 e 12 anni, hanno detto “sì” il 10 giugno alle 11 nella sala civica del Comune di Capriolo davanti all’assessore Silvio Zanotti. Un matrimonio a porte chiuse quello della coppia, reduce da una lunga e travagliata quarantena. Presenti alla cerimonia, oltre ai testimoni, solo i figli.

“Da anni volevamo sposarci – racconta Ileana – ma con la pandemia abbiamo rischiato di non vedere mai più realizzato il nostro desiderio”. I mesi del lockdown sono stati molto duri per tutta la famiglia. Entrambi hanno contratto il virus con conseguente polmonite. Poi anche i bambini si sono ammalati, ma fortunatamente in forma più lieve. Nel frattempo, Ileana è stata costretta a dire addio all’amato padre, anche lui vittima del virus mentre la madre e la sorella, entrambe malate, sono riuscite a guarire.

