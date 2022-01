Mascherine per l'ospedale e vestiti per i senzatetto: ennesimo gesto solidale del Rotary Manerbio

a fianco della comunità

Il club, acogliendo le richieste del presidio manerbiese, ha donato allo staff 2.000 mascherine FFP2. Cibo e indumenti invece sono stati indirizzati alle Ancelle della Carità per gli homeless

Mascherine FFP2 all'ospedale e alimenti e vestiario per i senzatetto di Brescia. Nel periodo natalizio è continuata l’azione di sostegno alla comunità da parte del Rotary Club Brescia Manerbio che fra le varie attività già in corso ha approvato anche le proposte del presidente Valter Davini, un contributo per alleviare problematiche in ambito sanitario e sociale.

L'ennesimo dono del Rotary: mascherine FFP2 per l'ospedale

Vista l’evoluzione della pandemia e, in virtù dell’esperienza maturata nello scorso anno, il club manerbiese ha accolto immediatamente la richiesta da parte dell’Ospedale di Manerbio in merito alla necessità di reperire urgentemente 2.000 mascherine FFP2 necessarie ai dipendenti della struttura ed ai pazienti.

“Quando abbiamo ricevuto la richiesta da parte dello staff dell’ospedale di Manerbio ci siamo attivati immediatamente - ha spiegato Davini - Siamo riusciti a consegnare le 2.000 mascherine FFP2 in meno di due giorni. Questa è l’ennesima dimostrazione di quali risultati concreti si possano ottenere quando si è uniti. Questo gesto vuole mostrare nuovamente la nostra riconoscenza al personale della struttura sanitaria manerbiese per il lavoro da loro svolto soprattutto negli ultimi due anni”.

Cibo e vestiti per i senzatetto

Inoltre, grazie alla raccolta di vestiario e materiale di supporto assistenziale che si è tenuta nel corso della riunione di celebrazione natalizia, il Rotary Club Brescia Manerbio ha contribuito al sostegno dell’attività di assistenza ai senza fissa dimora messa in campo a Brescia dalle Ancelle della Carità. Nelle mattinate nelle quali il Gruppo di Volontari coordinati da suor Paola provvedono a sostenere con scorte alimentari gli homeless verranno anche distribuiti abiti e altri capi che potranno alleviare i disagi causati dalle rigide temperature notturne.