Sembrava disperso nelle acque del lago d’Iseo, dove si era avventurato in Sup nonostante il temporale atteso nel pomeriggio. L’uomo, un turista polacco di 56 anni, è stato invece trovato illeso sulle sponde di Monte Isola, dopo tre ore di ricerche serrate da parte dei Carabinieri della Compagnia di Chiari e dei Vigili del Fuoco.

Marone, esce in Sup prima del temporale: ritrovato illeso dopo tre ore di ricerche

L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 1 luglio, da un camping di Marone. Il turista, in vacanza sul lago assieme alla famiglia, si era avventurato nelle acque del lago in sella alla tavola in compagnia delle moglie e della figlia. Ad avvisare il 112 sono stati i titolari della struttura dopo che le due donne, verso le 14, avevano fatto rientro senza il 56enne. Quest’ultimo, come riferito dai famigliari, aveva invece proseguito in direzione di Tavernola, sulla sponda bergamasca. Nel frattempo un forte temporale si era abbattuto sul lago, agitando le acque e destando la preoccupazione dei famigliari e degli operatori, che non lo vedevano tornare.

Subito sono iniziate le ricerche dei carabinieri, con il supporto della motovedetta e dell’unità dei Vigili del Fuoco di Brescia. Fortunatamente si era trattato di un falso allarme: il turista è stato trovato circa tre ore di ricerche concitate a Monte Isola, dove si era rifugiato per sfuggire al maltempo.