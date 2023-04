Marone: cade sul sentiero, intervengono i Vigili del Fuoco

Attimi di apprensione nella mattinata di oggi (mercoledì 19 aprile 2023): cade sul sentiero nei pressi del torrente Opol.

Marone: cade sul sentiero

L'allarme è scattato alle 7: una uomo classe 1981 è caduto sul sentiero in prossimità del torrente Opol in via Grumello.

L'intervento dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto una squadra dei Vigili del fuoco con personale Saf (Speleo Alpino Fluviale) e i Carabinieri delle stazioni di Marone e Chiari. Presente anche il personale sanitario del 118 e i volontari alpini Sale Marasino. L’infortunato è stato trasportato al presidio medico allestito dal 118 per gli accertamenti del caso.