Marito ucciso a coltellate, processo immediato per la 57enne.

Marito ucciso a coltellate

Una vicenda famigliare terribile quella accaduta a Nuvolento il 28 gennaio scorso. Al centro una coppia di coniugi e il tragico epilogo al culmine di una lite: Raffaella Ragnoli, 57 anni, di Nuvolento confessò poco dopo l'accaduto di aver ucciso il marito, il 60enne Romano Fagoni.

Al culmine di una furiosa lite

La 57enne Raffaella Ragnoli, al culmine di una furiosa lite con il marito Romano Fagoni, 60 anni, avrebbe preso il coltello e colpito l'uomo alla gola. Il tutto davanti agli occhi del figlio di 15 anni. Sul posto, verso le 21 di sabato 28 gennaio, sono accorsi i sanitari del 118, i carabinieri del nucleo operativo di Brescia e il colleghi della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare.

In manette, accusata di omicidio

Interrogata dalle forze dell'ordine e dal magistrato, la donna ha ammesso le sue colpe ed è stata arrestata per omicidio.

A novembre il via al processo

Ora, a distanza di oltre cinque mesi dall'accaduto, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbero presenti gli elementi sufficienti per il rinvio a giudizio immediato. Il via è stabilito per il mese di novembre 2023 davanti alla Corte d'Assise.