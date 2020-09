Marito e moglie in cerca di funghi precipitano in un canalone: lei muore, lui gravissimo. La tragedia si è consumata nei boschi sopra Strembo, una località trentina, dove stavano trascorrendo una vacanza.

Marito e moglie stavano cercando funghi insieme, sullo stesso sentiero, a pochi metri uno dall’altro, in una zona impervia nei boschi sopra Strembo, una località a 1.400 metri di altitudine in Trentino. Poi, improvvisamente si sono perse le tracce della donna, una 71enne residente a Orzinuovi. Il marito, non vedendola arrivare, è tornato indietro e, preoccupatissimo, si è messo disperatamente a cercarla. Ed è scivolato per più di 150 metri lungo un canalone rimanendo gravemente ferito.

L’uomo ricoverato al Santa Chiara di Trento

L’allarme è scattato intorno alle 13. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi: il coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha individuato l’uomo ferito, che è stato soccorso e trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è ricoverato in gravi condizioni. Intanto erano già iniziate le ricerche della donna, che è stata ritrovata poco dopo senza vita: anche lei era precipitata in un canalone, 150 metri più a valle rispetto a dove era stato soccorso il marito.

I coniugi erano soliti trascorrere i periodi estivi nella loro seconda casa in Val Rendena.